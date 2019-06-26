Almanya'dan Rusya yaptırımlara destek
1 saat önce
Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa Birliği'nin, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların "doğru ve önemli" olduğunu söyledi.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:43
Başbakanı Merkel, Avrupa Birliği
'nin, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların "doğru ve önemli" olduğunu söyledi.
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