Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Rusya yaptırımlara destek
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Almanya'dan Rusya yaptırımlara destek

1 saat önce

Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa Birliği'nin, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların "doğru ve önemli" olduğunu söyledi.

Almanya'dan Rusya yaptırımlara destek, System.String[]
Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa Birliği'nin, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların "doğru ve önemli" olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:43 
Avrupa Birliği, Angela Merkel, Almanya, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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