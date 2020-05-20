Almanya'dan sağlık sektöründe yabancı yatırımcılara stratejik denetim - Son Dakika

Almanya Bakanlar Kurulu, koronavirüs pandemisinden dolayı sağlık sektöründe faaliyet gösteren Alman şirketlerinin Avrupa Birliği (AB) dışından bir yatırımcı tarafından satın alınması durumunda daha kolay müdahale etmek için dış ticaret yasasında değişiklik yapılmasını onayladı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun, bakanlığın, AB dışından bir yatırımcının aşı, ilaç, kişisel koruyucu ekipmanı ve vantilatör gibi tıbbi ürünler geliştiren veya üreten Alman şirketlerinden yüzde 10'dan fazla hisse satın almasını bildirme yükümlülüğü teklifini onayladığı bildirildi. Söz konusu değişikliğe tıbbi ham madde üreten ve önemli hizmet sağlayan şirketlerde dahil edildi.

Dış Ticaret ve Ödemeler Yönetmeliğinde (AWW) yapılan değişiklikle, Alman hükümeti AB dışındaki bir yatırımcının Alman sağlık şirketinde en az yüzde 10 hisse alması durumunda müdahale edebilme hakkı kazanarak satın almayı veto etme olanağına sahip olacak. Mevcut durumda, yatırımcıların bir Alman sağlık şirketinde en az yüzde 25 hisseye sahip olması durumunda Alman hükümeti müdahale edebiliyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu yönetmelikte yapılan güncelleme ile federal hükümetin sağlık sektöründeki kritik şirketlerin satın alınmasını farkında olacağını ve satın almayı kontrol edebilmesini sağlayacağını belirtti.

Altmaier, korona krizinin, Almanya ve Avrupa'daki tıbbi bilgi birikiminin ve üretim kapasitelerinin nasıl önemli olduğunu gösterdiğini belirterek, aynı zamanda değişiklik Almanya'da işleyen bir sağlık sisteminin sürdürülmesine önemli bir katkı sağlayacağını savundu.