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Almanya'dan sığınma talebinde bulunanlar arasında Türkler üçüncü sırada
6 saat önce
2019 yılının Ocak-Kasım ayları arasında yaklaşık 133 bin kişi Almanya'dan uluslararası koruma talep etti. Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat'ın verilere göre Almanya'da siyası sığınma başvuruları 2018 yılına oranla yüzde 13 oranında azalma gösterdi.
Almanya'ya yapılan siyası sığınma talepleri 2019 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 13 azaldı.
Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre 2019 yılının Ocak-Kasım ayları arasında yaklaşık 133 bin kişi Almanya'dan uluslararası koruma talep etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:45
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