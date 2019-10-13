Son Dakika Haberleri: Almanya'dan sonra Fransa da Türkiye'ye silah satışını askıya aldı
Son Dakika Dünya Almanya'dan sonra Fransa da Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

Almanya'dan sonra Fransa da Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

16 dakika önce

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Fransız hükümeti Türkiye’ye silah ihracatını durdurma kararı aldı. Çarşamba gününden bu yana, Türkiye'ye silah satışını durduran ülke sayısı 5'e yükseldi

Almanya'dan sonra Fransa da Türkiye'ye silah satışını askıya aldı, System.String[]

Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Fransa Türkiye'ye yaptığı silah ihracatını askıya aldığını açıkladı.


Fransa Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de kullanabileceği bütün askeri teçhizatın satışının askıya alındığı belirtildi.

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Türkiye, Suriye, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:21 
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Fransa, Türkiye'ye tüm silah ihracatını askıya aldığını duyurdu
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