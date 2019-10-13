Almanya'dan sonra Fransa da Türkiye'ye silah satışını askıya aldı
16 dakika önce
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Fransız hükümeti Türkiye’ye silah ihracatını durdurma kararı aldı.
Çarşamba gününden bu yana, Türkiye'ye silah satışını durduran ülke sayısı 5'e yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:21
Fransa, Türkiye'ye tüm silah ihracatını askıya aldığını duyurdu Çavuşoğlu'ndan Trump'ın arabuluculuk sözlerine yanıt: Teröristlerle müzakere yapmayız Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı