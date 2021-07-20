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Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar - Son Dakika

Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar

20.07.2021 15:19

Norveç'te kadın hentbol takımı oyuncuları, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası maçında İspanya karşısına bikini yerine şort giyerek çıktı. Karşılaşma sonrası Norveç Hentbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Elbette herhangi bir ceza verilirse bunu öderiz. Hepimiz aynı gemideyiz" sözleriyle karara tepkisini dile getirdi. Resmi kıyafet uygulamasına aykırı şekilde giyinen Norveç'e Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından 1500 euro para cezası verildi.

Norveç kadın hentbol takımı oyuncuları, yönetmeliğe aykırı giyindikleri için para cezasına çarptırıldı. Bikini yerine şortla maça çıkan sporculara kişi başı 150'şer euro, takım olarak da 1500 euro para cezası verildi.

BİKİNİYİ FAZLA AÇIK BULDULAR

Edinilen bilgiye göre kadın hentbol oyuncuları, çok fazla açık buldukları için bikini yerine şortla oynamak istediler. Ancak bu talep Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından kabul edilmedi. Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda İspanya karşısında kaybettikleri üçüncülük mücadelesine İskandinavlar, Uluslararası Hentbol Federasyonu'nun resmi kıyafet uygulaması olan bikini yerine şort giyerek çıktılar.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"

Sporcularına sahip çıkan Norveç Hentbol Federasyonu Başkanı Kare Geir Lio ise, yaptığı açıklamada, "Elbette olası bir cezayı biz ödeyeceğiz. Hepimiz aynı gemideyiz." dedi. 'Bikini mi, şort mu?' meselesi, plaj sporları çevreleri arasında uzun zamandır tartışma konusu. Bazı oyuncular bikininin çok aşağılayıcı ve maç sırasında pratik olmadığı görüşünde. Kıyafet yönetmeliğine yönelik mevcut kuralları değiştirmeye yönelik Norveç'in başlattığı girişim bu önümüzdeki aylarda yetkililer tarafından görüşülecek.

KURALIN DEĞİŞTİRİLMESİ GÜNDEMDE

Konu Avrupa Hentbol Federasyonu'nu aşıyor. Bu durumda son sözü Uluslararası Hentbol Federasyonu söyleyecek. Gazetecilere e-posta yoluyla açıklama yapan Avrupa Hentbol Federasyonu Sözcüsü Andrew Barringer, "Avrupa Hentbol Federasyonu, bu durumu üye federasyonların isteği doğrultusunda değiştirmeye kararlı ama kurallardaki değişiklik sadece Uluslararası Hentbol Federasyonu seviyesinde değiştirilebilir." açıklamasında bulundu.

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Son Dakika Spor Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar - Son Dakika Spor


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