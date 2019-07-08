Almanya'dan Suriye cevabı: Asker gönderilmeyecek
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ABD'nin Suriye'deki özel temsilcisi James Jeffrey, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Almanya'dan kara birliklerinin, bölgemizdeki askerlerimizin kısmen yerini almasını istiyoruz" diyerek Almanya'ya Suriye'nin kuzeyine kara birlikleri göndererek askeri katılımını artırma çağrısı yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:37
ABD'nin Suriye
'deki özel temsilcisi James Jeffrey
, Alman medyasına yaptığı açıklamada, " Almanya
'dan kara birliklerinin, bölgemizdeki askerlerimizin kısmen yerini almasını istiyoruz" diyerek Almanya'ya Suriye'nin kuzeyine kara birlikleri göndererek askeri katılımını artırma çağrısı yapmıştı.
Bunun üzerine basın toplantısında konuşan Alman Hükümet
Sözcüsü Steffen Seibert Washington
'un bu çağrısını reddederek, "Hükümetin, DEAŞ'a karşı mevcut önlemlere bağlı kalmayı planladığını söylediğimde, bilindiği gibi bu aynı zamanda kara birliği gönderilmeyecek anlamına da geliyor" ifadelerini kullandı.
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