Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Suriye cevabı: Asker gönderilmeyecek
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Almanya'dan Suriye cevabı: Asker gönderilmeyecek

32 dakika önce

ABD'nin Suriye'deki özel temsilcisi James Jeffrey, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Almanya'dan kara birliklerinin, bölgemizdeki askerlerimizin kısmen yerini almasını istiyoruz" diyerek Almanya'ya Suriye'nin kuzeyine kara birlikleri göndererek askeri katılımını artırma çağrısı yapmıştı.

Almanya'dan Suriye cevabı: Asker gönderilmeyecek, System.String[]
ABD'nin Suriye'deki özel temsilcisi James Jeffrey, Alman medyasına yaptığı açıklamada, " Almanya'dan kara birliklerinin, bölgemizdeki askerlerimizin kısmen yerini almasını istiyoruz" diyerek Almanya'ya Suriye'nin kuzeyine kara birlikleri göndererek askeri katılımını artırma çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine basın toplantısında konuşan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Washington'un bu çağrısını reddederek, "Hükümetin, DEAŞ'a karşı mevcut önlemlere bağlı kalmayı planladığını söylediğimde, bilindiği gibi bu aynı zamanda kara birliği gönderilmeyecek anlamına da geliyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:37 
Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Suriye, Güncel
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