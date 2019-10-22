Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Suriye'de uluslararası güvenli bölge teklifi
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Almanya'dan Suriye'de uluslararası güvenli bölge teklifi

39 dakika önce

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Almanya'nın Suriye'nin kuzeyinde uluslararası olarak kontrol edilecek güvenli bölge oluşturulmasını NATO'ya teklif edeceğini söyledi.

Almanya'dan Suriye'de uluslararası güvenli bölge teklifi, System.String[]

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Almanya'nın Suriye'nin kuzeyinde uluslararası olarak kontrol edilecek güvenli bölge oluşturulmasını NATO'ya teklif edeceğini söyledi.

Almanya, Türkiye'nin yıllardır önerdiği Suriye'de "güvenli bölge" oluşumunun uluslararası kontrol edilmesi teklifinde bulundu. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve Rusya'nın da dahil edildiği uluslararası bir güvenli bölge oluşturulması önerisini NATO müttefiklerine teklif edeceklerini açıkladı.

Karrenbauer Suriye'deki durumun Almanya ve Avrupa'nın güvenlik çıkarlarını doğrudan ilgilendirdiğini, Almanya ve Avrupa'nın şu ana kadar yaşananlara seyirci kaldığını ve daha aktif bir rol oynamaları gerektiğini ifade etti. Karrenbauer, bu kapsamda NATO içerisinde Almanya kaynaklı bir Avrupa atılımının mantıklı olacağını söyledi.

(Mehmet Koca/İHA)

Almanya, Avrupa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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