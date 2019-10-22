Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Suriye'de 'uluslararası kontrol mekanizmalı' güvenli bölge önerisi
Son Dakika Dünya Almanya'dan Suriye'de 'uluslararası kontrol mekanizmalı' güvenli bölge önerisi

Almanya'dan Suriye'de 'uluslararası kontrol mekanizmalı' güvenli bölge önerisi

1 saat önce

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye'nin kuzeyinde aralarında Türkiye ve Rusya'nın da olduğu uluslararası bir kontrol mekanizmasına bağlı bir güvenli bölge oluşturulmasını önerdi.

Almanya'dan Suriye'de 'uluslararası kontrol mekanizmalı' güvenli bölge önerisi, System.String[]

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye'nin kuzeyinde aralarında Türkiye ve Rusya'nın da olduğu uluslararası bir kontrol mekanizmasına bağlı bir "güvenli bölge" oluşturulmasını önerdi.


Berlin yönetimi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde 'güvenlik koridoru' açmak için 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı uluslararası hukukun bir ihlali olarak görmüş ve Türkiye'ye silah ihracatına sınırlama getirmişti.

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Türkiye, Almanya, Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:13 
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