Manavgat'ta 1 yıl sonra geldiği prefabrik evini yerinde bulamadı, şok oldu - Son Dakika

Manavgat'ta 1 yıl sonra geldiği prefabrik evini yerinde bulamadı, şok oldu

Manavgat'ta 1 yıl sonra geldiği prefabrik evini yerinde bulamadı, şok oldu -Evinin çalındığı iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu Manavgat'ta yaptırdığı prefabrik evine bir yıldır gitmeyen bir kişi, evinin yerinde olmadığı iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu.

Manavgat'ta 1 yıl sonra geldiği prefabrik evini yerinde bulamadı, şok oldu

-Evinin çalındığı iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu

ANTALYA - Manavgat'ta yaptırdığı prefabrik evine bir yıldır gitmeyen bir kişi, evinin yerinde olmadığı iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre Almanya'da yaşayan Nurettin Körük (55), 2007 yılında Manavgat'ın Taşkesiği Mahallesi Küçükbük mevkisi Karpuzçay kenarında aldığı 7 dönüm araziye 2008 yılında prefabrik ev yaptırdı. Her yıl tatilde Manavgat'taki evine gelen Körük, bu yıl evinin yerinde olmadığını görünce şok oldu. Evinin yerinden söküldüğünü, içindeki eşyalarla beraber çalındığını iddia eden Körük, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sadece su basmanı kalan ve üstünde otlar ve böğürtlen çıkan evin temelinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

2007 yılında mahalle muhtarından 7 dönüm tarla aldığını söyleyen Fatih Samur, arkadaşının da tarlanın yanındaki 3 dönüm araziyi aldığını belirterek " Arkadaşı Fatih Samur ile arazi üzerine hazır ev yaptırdıklarını söyledi. Körük, "Kendi arazime 150 metrekare hazır ev yaptırdım. Her yıl tatile geldiğimde eve gelip 15 gün kalıyordum. En son geçen sene Eylül ayında gelmiştim. Bu yıl tatile geldiğimde evimin yerinde olmadığını gördüm. . Evimin sadece temeli kalmış, içindeki tüm eşyalarını da çalmışlar. Önündeki ağaçları da kesmişler. Köyde yaşayan bir arkadaşa sorduğumuzda, Nisan ayında karpuz ektiğini ve o tarihte evin olmadığını söyledi. Arkadaşımın da evininde kapı, penceresi ve içindeki eşyalar çalınmış. Kendisine haber verdim. Bu iki eve 6 tırlık malzeme gelmişti. Bu kadar malzemeyi nasıl götürdüler şaşkınım. İkimizde şikayetçiyiz" diye konuştu.

Evini o dönem 25 Bin Avro'ya yaptırdığını ifade eden Körük, son yıllarda evinde bazı çiftlik malzemelerinin çalındığını iddia etti.

Manavgat'ta 1 yıl sonra geldiği prefabrik evini yerinde bulamadı, şok oldu

Prefabrik, Manavgat, Antalya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 17:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta 1 yıl sonra geldiği prefabrik evini yerinde bulamadı, şok oldu - Son Dakika

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