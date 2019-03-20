Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Tepki! 'İstenmeyen Adam' İlan Edilsin

Almanya'dan Tepki! 'İstenmeyen Adam' İlan Edilsin

1 saat önce

HÜKÜMETTEN, Büyükelçi Grenell'in 'istenmeyen adam' ilan edilmesini talep eden FDP Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, ABD'yi, 'Almanya'da işgalci güç gibi' davranmakla suçladı.

Almanya'dan Tepki! 'İstenmeyen Adam' İlan Edilsin, System.String[]
HÜKÜMETTEN, Büyükelçi Grenell'in 'istenmeyen adam' ilan edilmesini talep eden FDP Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, ABD'yi, 'Almanya'da işgalci güç gibi' davranmakla suçladı. Hükümet ortağı SPD grup sözcülerinden Carsten Schneider, "Sayın Grenell tam bir diplomatik fiyasko" derken, CDU/CSU grup sözcülerinden Michael Grosse Brömer, ABD Büyükelçisi Grenell'i, Alman bütçesi üzerine yorum yaparken daha detaylı düşünmeye çağırdı. Brömer, Almanya'nın uluslararası sorumluluğunu yerine getirmek için yabancı ülkelerde asker bulundurduğu örneklerine dikkati çekti.

MERKEL ELEŞTİRİYİ REDDETTİ

ABD, Almanya'nın NATO sözleşmesine uyarak, milli hasılasının yüzde 2'sini askeri harcamalara ayırmasını istiyor. Başbakan Angela Merkel ise şu anda yüzde 1.18 oranında olan askeri harcama bütçesini adım adım çıkarmayı hedeflediklerini savundu ve Büyükelçi Grenell'in eleştirilerini reddetti. Merkel, Almanya'nın askeri harcamaları yanında yurt dışı yardımları da gözardı etmek istemediğini, savunmanın aynı zamanda bu yardımlarla güçleneceğini vurguladı. 2020 bütçesi ve 2023 yılına kadar bütçe planının kriterlerini belirleyen Almanya, 2020 bütçe planına göre savunmaya harcayacağı parayı 2 milyar Euro artıracak. Böylece NATO için savunma harcamaları yüzde 1.37'ye çıkacak. Ama gelecek 5 yıl içinde askeri harcamaları tekrar yüzde 1.25'e düşecek.

HUAWEI İŞ BİRLİĞİ DE VAR

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Grenell, Almanya'nın savunma harcamasını artırması gerekirken düşürmesini eleştirmişti. Grenell, "NATO üyeleri 2024'te yüzde 2 hedefine ulaşmak için söz verdiler, uzaklaşmak için değil" demişti. ABD, Almanya'nın askeri harcamalarını artırmasının yanında, güvenlik gerekçesiyle Rusya doğalgazını doğrudan Almanya'ya taşıyacak 'Kuzey Akımı 2' projesinden ve Huawei ile iş birliğinden vazgeçmesini de istiyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:00 

Angela Merkel, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güncel
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