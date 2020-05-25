Almanya'dan Trump'a "DSÖ soruşturulsun" desteği
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yönelik eleştirisini destekleyerek "DSÖ'ye verilen paranın nereye gittiğini bulmamız gerek" açıklamasını yaptı.
- Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yönelik eleştirisini destekleyerek "DSÖ'ye verilen paranın nereye gittiğini bulmamız gerek" açıklamasını yaptı.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ABD Başkanı Donald Trump'ın DSÖ'ye yönelik eleştirisini destekleyerek "DSÖ'ye verilen paranın nereye gittiğini bulmamız gerek" açıklamasını yaptı. Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada Spahn, ülke ismi vermeden DSÖ'nün "Bu ülkelere daha az bağımlı olması gerektiğini" ifade etti. Bakan Spahn aynı zamanda, "İlk olarak krizle başa çıkmalıyız ve sonrasında DSÖ hakkında konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.
- Almanya
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 06:21 Kaynak: DHA
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