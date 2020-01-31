Almanya'dan Türk Kızılaya İdlib'ten kaçanlara barınma yerleri için 25 milyon avro destek - Son Dakika
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Almanya'dan Türk Kızılaya İdlib'ten kaçanlara barınma yerleri için 25 milyon avro destek

6 saat önce

Almanya, İdlib bölgesinden kaçan Suriyelilere acil barınma yerleri yapılması için Türk Kızılaya 25 milyon avro destek verecek.

Almanya'dan Türk Kızılaya İdlib'ten kaçanlara barınma yerleri için 25 milyon avro destek, System.String[]

Almanya, İdlib bölgesinden kaçan Suriyelilere acil barınma yerleri yapılması için Türk Kızılaya 25 milyon avro destek verecek.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Suriye rejimi ile destekçilerinin İdlib bölgesine acımasız saldırlar yaptığına ilişkin düzenli haberler geldiğini belirterek, bunların ürkütücü olduğunu söyledi.

Suriye'nin kuzeyindeki insani durumunun trajik olduğunu, 3 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve İdlib'de 1 milyon insanın yerinden edindiğini kaydeden Seibert, İstanbul'da geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile buluşan Şansölye Angela Merkel'in, insanların acısının azaltılması için destek sözü verdiğini ve bu bağlamda Almanya Dışişleri Bakanlığının yardımda bulunacağını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger de Almanya'nın Suriye krizinde en çok para veren ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Almanya Dışişleri Bakanlığı, İdlib'den kaçanlara acil barınma yerleri sağlaması için Türk Kızılaya 25 milyon avro destek verecek." dedi.

Burger, Alman hükümetinin Suriye'nin kuzeybatısındaki sivillerin korunması ve bakımı için 2020'de şimdiden yaklaşık 28 milyon avro tesis ettiğini söyledi.

Almanya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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