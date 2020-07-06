Almanya'dan Türkiye açıklaması: Seyahat yasağı kısa sürede kalkabilir

Almanya koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle getirilen seyahat yasağının kısa süre içinde kaldırabileceğini açıkladı. Almanya Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılmasının kısa sürede mümkün olabileceğini söyledi. Bareiß, "Durum iyi olursa, ki geçen hafta iyiydi, oldukça hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" dedi.

Alman hükümetinin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen seyahat uyarısının kaldırılması için hızlı bir adım atabileceklerini söyledi. Bareiß, "Durum geçen hafta iyiydi. Bu hafta da iyi olursa hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" diye konuştu.

HIZLI BİR ŞEKİLDE AÇILIM YAPABİLİRİZ

Türkiye Turizm Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen hafta yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini de sözlerine ekleyen Thomas Bereiß, "Durum iyi olursa, ki geçen hafta iyiydi, hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" dedi. Bereiß "Türkiye seyahatleri mümkün kılabilmek için ne yapılabileceğini düşünme aşamasındayız. Diğer tatil beldeleri gibi Türkiye'ye de adil davranmalıyız" ifadelerini kullandı. Bereiß Türkiye'deki salgının düşük olmasıyla birlikte Türk Hükümeti'nin ülkeye gelen turistleri tekrar sağlıklı bir şekilde geri göndermesinin de kendileri için önemli olduğunu ifade etti.