Almanya'dan Türkiye'ye gidenlerin sayısı 2019'da yüzde 10,4 arttı - Son Dakika

Alman havaalanlarında geçen yıl Türkiye istikametli yolcu sayısı yüzde 10,4 artarak 8 milyon 232 bin yolcuya ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) bugün açıkladığı verilere göre, Almanya'da, 24 en büyük havaalanlarında ağırlanan yolcu sayısı, geçen yıl 124,4 milyona yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkedeki havaalanlarını kullanan yolcu sayısı 2019 yılında 2018'e kıyasla yüzde 1,5 arttı.

Destatis açıklamasında, geçen yıl büyümenin önemli ölçüde yavaşladığı belirtilerek, 2018'deki ağırlanan yolcu sayısındaki artışın yüzde 4,2 olduğu hatırlatıldı. Son on yılda ağırlanan yolcu sayısının yüzde 37 arttığı da belirten açıklamada, uluslararası hava trafiğinde 2009'dan beri yolcu sayısında artışın yüzde 50,8 olduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, uluslararası hava trafiğinde taşınan yolcu sayısı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,3 artarak 101,3 milyon olurken, iç hatlarda seyahat eden yolcu sayısı ise yüzde 1,8 azalışla 23,1 milyon olarak belirlendi.

Almanya'nın Avrupa ülkeleriyle olan hava trafiği, söz konusu dönemde yüzde 2,3 artış kaydetti. İspanya, yüzde 2,3 düşüşe rağmen 14 milyon 315 bin yolcuyla Almanya'dan Avrupa istikametine en fazla yolcunun uçtuğu ülke olmaya devam etti. Almanya'nın kıtalar arası hava trafiği büyümesi de bu dönemde yüzde 2,6 arttı. Hava trafiğinde en yüksek artış belirlenen kıta yüzde 4,3 ile Amerika oldu. Bunu yüzde 2,8'lik artışla Afrika izledi.

Bu dönemde, Almanya'dan uçuşlarda yolcu sayısının en fazla arttığı ülke yüzde 10,4 ile Türkiye oldu. Destatis, Türkiye'ye giden yolcu sayısında ortalamanın üzerinde artış olduğunu vurguladı.

Verilere göre, Alman havaalanlarında geçen yıl Türkiye istikametli 8 milyon 232 bin yolcu ağırlandı. 2018'de bu rakam 7 milyon 458 bin yolcu olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye'yi yüzde 7 ile Hindistan ve yüzde 5,2 ile de ABD izledi.

Almanya havalimanlarında kabul edilen kargo miktarı da 2018'e göre yüzde 3,3 azalarak 4,7 milyon tona geriledi.