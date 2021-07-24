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Almanya'dan Türkiye'ye passiflora meyvesi yetiştirmek için geldi! İlk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor - Son Dakika

Almanya'dan Türkiye'ye passiflora meyvesi yetiştirmek için geldi! İlk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor

24.07.2021 19:22

Almanya'da yaşayan Muzaffer Bilkoç, passiflora meyvesini yetiştirmek için Türkiye'ye geldi. Bilkoç, Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 dekarlık alana passiflora meyvesinin bahçesini kurdu. Bu yıl ilk hasadını yapan gurbetçi egzotik meyvelerini kilosu 75 liradan satarken, marketlerde ise ürünün fiyatı 100 liraya kadar çıkabiliyor. Öte yandan çarkıfelek meyvesi olarak bilinen passiflora meyvesinin çok sayıda faydası da olduğu biliniyor.

Almanya'nın Stuttgart şehrinin Markdorf kabasında yaşayan, inşaat işi ve sendika başkanlığı yapan Muzaffer Bilkoç, passiflora yetiştirmek için Türkiye'ye geldi. Bölgede tropikal meyve üretimi yapan Mustafa Ezici ile Alanya'nın İmamlı Mahallesi'nde geçen yıl 3 dekarı örtü altı, toplam 15 dekar passiflora bahçesi kuran Bilkoç, bu yıl ilk ürünlerinin hasadını yaptı. İlk ürünler bahçede kalitesine göre 40 ila 75 lira arasında toptan alıcı buldu.

Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor

YILLIK 4 İLA 6 TON ARASINDA ÜRÜN VERİYOR

Muzaffer Bilkoç'un passiflora bahçesinde yaklaşık 4 bin 500 ağaç bulunuyor. Passifloranın fide ekimi yan yana 1,5 metre olurken, sıra aralığı ise 3 metre olarak ayarlanıyor. Örtü altında tellere tutunarak meyve veren ürün, açık alanda ise 3 metre yükseklikte yan yana sıralanmış demir direklere kurulan sistemle yetiştiriliyor. Passiflora meyvesini güneş ışınlarından korumak için gölge tülü kullanılıyor. Ekim ayıyla birlikte 7-9 ay arasında ürün veren passiflora, iki kez hasat yapılıyor. Bakımına göre yıllık yaklaşık 4 ila 6 ton arasında ürün veriyor. Passifloranın 1 fidesi 6 yıl meyve veriyor.

Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor

İLK HASADINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Muzaffer Bilkoç, 8 ay önce kurduğumuz passiflora bahçemizden ilk hasadımızı yapıyoruz. Verimli bir sezon olacak. Bahçemizi ileri dönük genişletip yaygınlaştırmak istiyoruz. Ülkeye bir değer kazandırmak istiyoruz. Yurt dışına pazarlayacağız. Büyük bir market zinciriyle anlaşma yaptık, sofralarda yerini bulacak dedi.

Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor

MARKETLERDE 100 LİRADAN SATILIYOR

Tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesi için fidan ve pazarlama desteği sağlayan Mustafa Ezici, Geçen yıl ekimini yaptığımız passiflora fidelerinden ilk hasadı yapıyoruz. Meyvelerimiz kaliteli. Tanesi 80 gram ile 120 gram arasında ağırlığı var. Büyük bir market zinciriyle anlaşma yaptık ürünlerimizi sevk ediyoruz. Marketlerde ürünün irisi 100 liradan satılıyor. İhracat da yapacağız başta Almanya ve başka ülkelere. Çok ciddi bir üretim planımız var. Meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Mesela beyne serotonin yayıyor, uykuyu düzenliyor. Çok güzel aromaya sahip ve tadı güzel. Çok faydalı bir meyve diye konuştu.

Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor

ÇOK SAYIDA FAYDASI BULUNUYOR

Passiflora meyvesi antioksidan görevi görmenin yanında kilo vermeye yardımcı olduğu, depresyona ve strese iyi geldiği, uykusuzluğu giderdiği, serotonin hormonunun yükselmesine yardımcı olduğu, göz sağlığını koruduğu, bağışıklığı güçlendirdiği, kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olduğu biliniyor.

Almanya'dan Türkiye'ye passiflora meyvesi yetiştirmek için geldi! İlk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor

Passiflora, Türkiye, Almanya, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Almanya'dan Türkiye'ye passiflora meyvesi yetiştirmek için geldi! İlk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor - Son Dakika Ekonomi


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