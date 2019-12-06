Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Türkiye'ye son 10 yılda 58 bin kişi göç etti
Son Dakika Dünya Almanya'dan Türkiye'ye son 10 yılda 58 bin kişi göç etti - Son Dakika Dünya

Almanya'dan Türkiye'ye son 10 yılda 58 bin kişi göç etti

6 saat önce

Federal Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünün yayınladığı ilk rapora göre her yıl başka bir ülkeye yerleşen 180 bin kişinin yüzde 76'sını akademisyenler oluşturuyor

Almanya'dan Türkiye'ye son 10 yılda 58 bin kişi göç etti, System.String[]

Almanya'dan göç edenlerin çoğunluğu profesyonel nedenlerle ülkeden ayrılıyor ve gittikleri yerlerde ülkelerinde olduğundan daha fazla kazanıyorlar. Son on yılda Türkiye'ye 58 bin Alman vatandaşı göç etti.


Federal Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünün yayınladığı ilk rapora göre her yıl başka bir ülkeye yerleşen 180 bin kişinin yüzde 76'sını akademisyenler oluşturuyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi
Ordu, Ceren'e ağladı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması Cesedi 3 ay sonra bulunan Mine'yi eşi öldürüp ormana gömmüş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 01:34:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Türkiye'ye son 10 yılda 58 bin kişi göç etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]