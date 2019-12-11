Almanya'dan Türkiye'ye yapılan rezervasyonlarda yüzde 28 artış - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'dan Türkiye'ye yapılan rezervasyonlarda yüzde 28 artış - Son Dakika Dünya

Almanya'dan Türkiye'ye yapılan rezervasyonlarda yüzde 28 artış

6 saat önce

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, "Almanya'dan Türkiye rezervasyonlarında yüzde 28 artış yaşandı" dedi.

Almanya'dan Türkiye'ye yapılan rezervasyonlarda yüzde 28 artış, System.String[]

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, "Almanya'dan Türkiye rezervasyonlarında yüzde 28 artış yaşandı" dedi. DRV'nin Hamburg'da yapılan yıllık konferansında konuşan Fiebig, Almanya'dan başta Türkiye Yunanistan, Mısır, ABD, İspanya gibi dünyada bilinen turizm merkezlerine yapılan rezervasyonlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Norbert Fiebig " Thomas Cook'a rağmen Almanya turizmde yılı yüzde 2 artışla kapadı" dedi.

ALMANYA ACENTELER YILLIK TOPLANTISINDA TÜRKİYE VURGUSU

Alman Die Welt gazetesinin haberine göre DRV Başkanı Norbert Fiebig konuşmasında Türkiye'ye de değinerek, "Darbe girişimi, tutuklama dalgaları ve son yıllarda birçok siyasi kavgalara rağmen, Almanlar için Türkiye bir ara cazibesini kaybetmiş gibi gözükse de Türkiye geri döndü" dedi.

TÜRKİYE ALMANLARIN TATİL RÜYASINDA İKİNCİ

Fiebig, "Alman turistler, politik tartışmaları hızla unuttu ve riskleri bir kenara iterek ucuz ve güzel Türkiye'yi tercih etti. Türkiye Almanların tatil rüyası listelerinde halen ikinci sırada. Mevcut DRV verilerine göre Türkiye rezervasyonları önceki yıla göre yüzde 28 artış gösterdi" dedi.

Gazete, Türkiye'nin Turizm Endüstrisinde her zaman çok uygun fiyat performansıyla Yunanistan'ı daha da geçebileceği, yeni Turizm yılı için ilk rezervasyon eğilimlerininde göz önüne alındığında Türkiye'nin kış turizmi için daha popüler hale geldiğini yazdı.

DRV Başkanı Fiebik, "Tüm dünyada siyasi huzursuzluk, iklim tartışmaları gibi gelişmelerin ardından dünyanın en eski seyahat grubu Thomas Cook'un iflası Alman turizm endüstrisi için 2019 korku yılı olabilirdi" dedi.

Toplantıda Türkiye'den sonra Mısır'ın da satışlarını yüzde 16 artırdığını, turist eğiliminin Doğu Akdeniz'e akması sonucu İspanya'nın turizmde yüzde 10 müşteri kaybına uğradığı ifade edildi. Türkiye'nin komşusu Bulgaristan'ın turizmde önceki yıllardaki güçlü seviyesini koruyamadığı belirtildi.

OTEL REZERVASYONU HARİCİNDE UÇUŞLARDA DA ARTIŞ VAR

Almanya'nın Köln kentinde yaklaşık 25 yıldır turizm seyahat acenteliği işletmeciliği yapan Vahit Çakıroğlu, DHA'ya Almanların Türkiye'yi tercihlerindeki artışı kendilerinin de gözlediğini, genellemede ikinci ve üçüncü sırada hep Türkiye rezervasyonu aldıklarını ifade etti. Çakıroğlu, otel rezervasyonu haricinde Türkiye uçuşlarında da artış yaşadıklarını sözlerine ekledi. Çakıroğlu, seyahat edeceklerin biletlerini son güne bırakmama tavsiyesindede bulunarak "Aynı nokta destinasyonuna aynı şirketle yüzde 70 daha ucuza gitme olanağı her zaman var, rezervasyonlar önceden yapılsın yeter" dedi.


Almanya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:57 Kaynak: DHA
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