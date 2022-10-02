Almanya'dan Ukrayna için obüs üretimine mali destek - Son Dakika
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Almanya'dan Ukrayna için obüs üretimine mali destek

02.10.2022 18:08
Almanya'dan Ukrayna için obüs üretimine mali destek

Almanya, Danimarka ve Norveç Ukrayna için 16 Slovakya yapımı obüs üretiminin finansmanına ortak oluyor.

Almanya, Danimarka ve Norveç Ukrayna için 16 Slovakya yapımı obüs üretiminin finansmanına ortak oluyor.Almanya, Danimarka ve Norveç Ukrayna için 16 Slovak yapımı Obüs üretiminin finansmanına ortak oluyor. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, pazar günü yaptığı Alman televizyon kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada, bu ortak projenin toplam maliyetinin 92 milyon euro olduğunu ve ülkelerin maliyeti eşit olarak bölüşeceğini bildirdi.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, finansman sayesinde Ukrayna'ya 16 Zuzana tipi Slovakya yapımı Obüs'ün temin edileceği açıklandı. Ukrayna'ya teslimatın 2023 yılında başlayacağı belirtilirken, projenin Kopenhag'da Ağustos ayında düzenlenen Ukrayna bağış konferansında yapılan anlaşmalar kapsamında olduğu belirtildi.

Savunma Bakanı Lambrecht, Ukrayna ziyareti sonrasında yaptığı bu açıklamasında, "Almanya geçmişte olduğu gibi gelecekte de partnerleriyle birlikte Ukrayna için yürütülen çabalara ortak olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Lambrecht ayrıca "halka değişim sistemi" kapsamında Ukrayna'ya yakında 100 adet tank sevkiyatının da gerçekleştirileceğini söyledi.

Federal hükümetin önayak olduğu halka değişim sistemi, eski Sovyet yapımı tankların Ukrayna'ya verilmesi, bu ülkelerde oluşan boşlukların da Alman ordusunun elindeki modern tanklarla kapatılmasını öngörüyor. Söz konusu değişim sistemine Slovenya, Çekya, Slovakya ve Yunanistan destek olacağını açıklamıştı. Ukrayna'ya doğrudan ağır silah sevketmeyi reddeden Alman hükümeti, şu ana kadar hiçbir ülkenin bu tür modern silahları ülkeye göndermemesini buna gerekçe gösteriyor.

Lambrecht söyleşide konuya ilişkin, Sovyet yapımı tankların, Ukrayna'da detaylı bir eğitime ihtiyaç duyulmadan hemen çatışmalarda kullanılabilecek askeri ekipman olduğunu, tamirat gerektiği durumda bu ürünlerin yedek parçalarının da bulunduğunu ifade etti.

AFP/ AI, BÖ

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Kaynak: Deutsche Welle

Danimarka, Slovakya, Almanya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan Ukrayna için obüs üretimine mali destek - Son Dakika

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