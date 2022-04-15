Almanya'dan vatandaşlara "Rusya'ya karşı enerjide tasarruf" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'dan vatandaşlara "Rusya'ya karşı enerjide tasarruf" çağrısı

15.04.2022 12:14
Almanya'dan vatandaşlara "Rusya'ya karşı enerjide tasarruf" çağrısı

BERLİN (AA) –Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin Rus enerjisinin fişini çekebilmesi için Almanlardan enerji tasarrufu yapmaya başlamasını istedi.

BERLİN (AA) – Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin Rus enerjisinin fişini çekebilmesi için Almanlardan enerji tasarrufu yapmaya başlamasını istedi.

Alman hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'daki başlattığı savaşa tepki olarak Almanya'yı Rus gazı, kömürü ve petrolünden bağımsız hale getirme stratejisi izlerken, Habeck, Funke Medya Grubuna bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Alman vatandaşların enerji tüketimini azaltmaları halinde ülkenin enerji ithalatında Moskova'ya daha az bağımlı hale gelebileceğini belirtti.

Vatandaşlara mümkün olduğunca araba kullanmak yerine tren veya bisiklet kullanmayı önerdiğini aktaran Habeck, "Şu anda herkesten enerji tasarrufuna katkıda bulunmalarını istiyorum. Kullanılmayan her kilometre, Rusya'nın enerji kaynaklarından uzaklaşmayı kolaylaştıran bir katkıdır. Böylece iklimi de koruyoruz." dedi.

Bakan Habeck, ülkesinde bireysel enerji tüketiminin yüzde 10 azaltılmasının mümkün olduğuna işaret ederek, imkan varsa şirketlerin çalışanlara evden çalışma seçeneği sunarak katkıda bulunabileceğini vurguladı.

Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrolü, gazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülüyor. Ülke, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor.

Almanya'da konutların yaklaşık yarısı ağır sanayide elektrik üretmek için kullanılan doğal gazla ısıtılıyor.

Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için yoğun çalışmalar yürüten Alman hükümeti, Rus gazından tamamen bağımsız olmak için zamana ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Hükümet, Rusya'dan arzın hemen durdurulmasına da karşı çıkıyor.

Almanya, Rus doğal gazına bağımlılığı azaltmak için inşa edilecek 2 LNG terminalinin 2 yıl içinde faaliyete geçmesini bekliyor. Halihazırda terminali olmayan Almanya, Katar'dan doğrudan LNG sevkiyatı yapamıyor.

Kimya ve çelikten enerji şirketlerine Alman iş dünyasının önde gelen isimleri, istikrarlı bir gaz, petrol ve kömür arzı olmadan üretimlerinin durma noktasına geleceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Doğal gaz boru hatlarıyla Rusya'ya adeta kelepçelenmiş olan Almanya, Rusya'dan ithal ettiği enerji ürünlerine yasak getirecek katı yaptırımları uygulamayı başaramıyor.

Bu durum ise "Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını finanse ettiğine dair" bir algıya yol açıyor.

YORUMLAR
500
Alman ekonomik düşünce kuruluşları: Rus gazı kesilirse Alman ekonomisinde keskin bir resesyon görülür Alman ekonomik düşünce kuruluşları: Rus gazı kesilirse Alman ekonomisinde keskin bir resesyon görülür Almanya'da ZEW güven endeksi, Rusya-Ukrayna savaşıyla düşüşünü ikinci aya taşıdı Almanya'da ZEW güven endeksi, Rusya-Ukrayna savaşıyla düşüşünü ikinci aya taşıdı

Togo Cumhuriyeti, Almanya, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'dan vatandaşlara 'Rusya'ya karşı enerjide tasarruf' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:32:16. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'dan vatandaşlara "Rusya'ya karşı enerjide tasarruf" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement