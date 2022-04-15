Almanya'dan vatandaşlara "Rusya'ya karşı enerjide tasarruf" çağrısı - Son Dakika

BERLİN (AA) – Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin Rus enerjisinin fişini çekebilmesi için Almanlardan enerji tasarrufu yapmaya başlamasını istedi.

Alman hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'daki başlattığı savaşa tepki olarak Almanya'yı Rus gazı, kömürü ve petrolünden bağımsız hale getirme stratejisi izlerken, Habeck, Funke Medya Grubuna bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Alman vatandaşların enerji tüketimini azaltmaları halinde ülkenin enerji ithalatında Moskova'ya daha az bağımlı hale gelebileceğini belirtti.

Vatandaşlara mümkün olduğunca araba kullanmak yerine tren veya bisiklet kullanmayı önerdiğini aktaran Habeck, "Şu anda herkesten enerji tasarrufuna katkıda bulunmalarını istiyorum. Kullanılmayan her kilometre, Rusya'nın enerji kaynaklarından uzaklaşmayı kolaylaştıran bir katkıdır. Böylece iklimi de koruyoruz." dedi.

Bakan Habeck, ülkesinde bireysel enerji tüketiminin yüzde 10 azaltılmasının mümkün olduğuna işaret ederek, imkan varsa şirketlerin çalışanlara evden çalışma seçeneği sunarak katkıda bulunabileceğini vurguladı.

Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrolü, gazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülüyor. Ülke, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor.

Almanya'da konutların yaklaşık yarısı ağır sanayide elektrik üretmek için kullanılan doğal gazla ısıtılıyor.

Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için yoğun çalışmalar yürüten Alman hükümeti, Rus gazından tamamen bağımsız olmak için zamana ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Hükümet, Rusya'dan arzın hemen durdurulmasına da karşı çıkıyor.

Almanya, Rus doğal gazına bağımlılığı azaltmak için inşa edilecek 2 LNG terminalinin 2 yıl içinde faaliyete geçmesini bekliyor. Halihazırda terminali olmayan Almanya, Katar'dan doğrudan LNG sevkiyatı yapamıyor.

Kimya ve çelikten enerji şirketlerine Alman iş dünyasının önde gelen isimleri, istikrarlı bir gaz, petrol ve kömür arzı olmadan üretimlerinin durma noktasına geleceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Doğal gaz boru hatlarıyla Rusya'ya adeta kelepçelenmiş olan Almanya, Rusya'dan ithal ettiği enerji ürünlerine yasak getirecek katı yaptırımları uygulamayı başaramıyor.

Bu durum ise "Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını finanse ettiğine dair" bir algıya yol açıyor.