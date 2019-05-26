Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Yahudilere 'kipa' uyarısı

Almanya'dan Yahudilere 'kipa' uyarısı

5 saat önce

KLIEN bir ropörtajında, "Yahudilere sürekli olarak kipa takmalarını öneremem ancak konuyla ilgili fikirlerim değişti" dedi.

Almanya'dan Yahudilere 'kipa' uyarısı, System.String[]
KLIEN bir ropörtajında, "Yahudilere sürekli olarak kipa takmalarını öneremem ancak konuyla ilgili fikirlerim değişti" dedi. Klien, ülkede artan Yahudi düşmanlığı olaylarının ardındaki sebepleri, kısıtlamaların kaldırılması ve toplumda artan görmemişlik düzeyini gösterdi. Bunda internet ve sosyal medyanın da katkısı olduğunu belirten Klein, Almanya'nın kültürel mirasına da saldırıların arttığını söyledi.

Klein ayrıca, aşırı sağcı politikaların Yahudi düşmalığı olayları konusunda etken olduğunu ve bu politikalarda ülkedeki Müslümanların da etkileneceğini söyledi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:28 
Almanya, Güncel
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