Almanya'dan Yahudilere 'kipa' uyarısı
5 saat önce
KLIEN bir ropörtajında, "Yahudilere sürekli olarak kipa takmalarını öneremem ancak konuyla ilgili fikirlerim değişti" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:28
KLIEN bir ropörtajında, "Yahudilere sürekli olarak kipa takmalarını öneremem ancak konuyla ilgili fikirlerim değişti" dedi. Klien, ülkede artan Yahudi düşmanlığı olaylarının ardındaki sebepleri, kısıtlamaların kaldırılması ve toplumda artan görmemişlik düzeyini gösterdi. Bunda internet ve sosyal medyanın da katkısı olduğunu belirten Klein, Almanya
'nın kültürel mirasına da saldırıların arttığını söyledi.
Klein ayrıca, aşırı sağcı politikaların Yahudi düşmalığı olayları konusunda etken olduğunu ve bu politikalarda ülkedeki Müslümanların da etkileneceğini söyledi.
Almanya'da Camiyi Kundaklayan Şüpheliyi Cemaat Yakaladı
Almanya Kupası'nı Bayern Münih Kazandı
İstanbul Havalimanını Arılar İstila Etti!
Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum