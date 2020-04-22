Almanya'dan yurda dönen 285 kişi, Yozgat'ta KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Almanya'dan yurda dönen 285 kişi, Yozgat'ta KYK yurduna yerleştirildi

Almanya'dan yurda dönen 285 kişi, Yozgat'ta KYK yurduna yerleştirildiALMANYA'dan getirilen 1'i çocuk 285 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yozgat'ta öğrenci yurduna yerleştirildi.

Almanya'dan yurda dönen 285 kişi, Yozgat'ta KYK yurduna yerleştirildi ALMANYA'dan getirilen 1'i çocuk 285 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yozgat'ta öğrenci yurduna yerleştirildi. Yurt dışında, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, gece yarısı Almanya'dan 1'i çocuk 285 kişi, uçakla Ankara'ya geldi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ardından otobüslerle Yozgat'a ulaştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen 285 kişi, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik tedbiri aldı.14 günlük karantina kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi. Almanya'dan yurda dönen vatandaşlar, yolculuğun iyi geçtiğini belirtirken, uzun süren yolculuk sırasında yemek ve tuvalet ihtiyacı konusunda sorun yaşadıklarını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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