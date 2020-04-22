Son Dakika › Genel › Almanya'dan yurda getirilen 232 kişi Kayseri Havaalanına ulaştı - Son Dakika
Almanya'dan yurda getirilen 232 kişi Kayseri Havaalanına ulaştı
1 saat önce
Almanya'dan yurda getirilen 232 kişi Kayseri Havaalanına ulaştı Almanya'dan yurda getirilen 232 kişi Kayseri Havaalanına ulaştı.
Almanya'dan yurda getirilen 232 kişi Kayseri Havaalanına ulaştı
KAYSERİ - Almanya'dan yurda getirilen 232 kişi Kayseri Havaalanına ulaştı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan yurda getirilen 232 kişiyi taşıyan uçak, Erkilet Havaalanına ulaştı. Sağlık kontrollerinden geçerek otobüslere alınan 232 kişi, karantinaya alınmak üzere yoğun güvenlik önlemleri alınarak karayolu ile Niğde'ye gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:32 Kaynak: İHA
Son Dakika Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor 373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı