Almanya'dan Yurt Dışındaki Çocuklara 402 Milyon Euro
17 dakika önce
EN çok çocuk parası ödenen ülke ise Polonya. Anne veya babadan biri Almanya'da çalışıp da Polonya'da yaşayan 123 bin 855 çocuk için Almanya çocuk parası ödedi.
EN çok çocuk parası ödenen ülke ise Polonya. Anne
veya babadan biri Almanya
'da çalışıp da Polonya'da yaşayan 123 bin 855 çocuk için Almanya çocuk parası ödedi. Polonya'yı Romanya
, Çek Cumhuriyeti
ve Fransa
izledi. Yurt dışında yaşayıp da çocuk parası ödenen çocuklar arasında Alman vatandaşı olanların sayısı ise 32 bin 500 olarak açıklandı. Almanya'nın 2012'de yurt dışında yaşayan çocuklar için ödediği çocuk parasımiktarı 75 milyon Euro'ydu. CSU, yurt dışında yaşayan çocuklar için ödenen paranın yüksek miktarlara ulaşması nedeniyle Eyaletler Meclisi'ne haziran ayında önerge vermişti. Önergede, çocuk parası miktarının ülkelerin yaşam şartlarına göre ayrı ayrı belirlenmesini istemişti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:09
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