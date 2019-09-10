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Almanya'dan zonguldak'a gelip tüp mide ameliyatı oldu

1 saat önce

Almanya'dan Zonguldak'a gelip tüp mide ameliyatı olduZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvuran Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı M.K.(28), tüp mide ameliyatıyla bir hafta 10 kilo vererek 130 kilograma düştü.

Almanya'dan Zonguldak'a gelip tüp mide ameliyatı oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvuran Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı M.K.(28), tüp mide ameliyatıyla bir hafta 10 kilo vererek 130 kilograma düştü. Hastane başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap, son dönemde yabancı ülkelerdeki hastaların Türkiye'deki hastaneleri tercih etmesinde yaşanan artışın sağlık turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan M.K., 140 kiloya ulaşmasının ardından mide ameliyatıyla zayıflamaya karar verdi. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Zonguldak'ta bulunan BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvuran M.K., geçen hafta ameliyat edilerek midesi küçültüldü. Ameliyattan bir gün sonra taburcu edilen M.K., bir haftada 10 kilo verdi. M.K., kontrolleri bittikten sonra Almanya'ya döneceğini söyleyerek Türkiye'deki birçok doktorun Almanya'daki doktorlardan çok daha iyi olduğunu söyledi.

BEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. İlhan Taşdöven, hastaya başarılı bir operasyonla tüp mide ameliyatı yapıldığını söyledi. Hastanın sağlıklı bir şekilde kilo vermeye başladığını anlatan Dr. Taşdöven, 140 kilo erkek hastamız Almanya'nın Hamburg kentinden BEÜ hastanesine başvurdu. Hastamızın hastanemizi tercih etmesi ameliyat ettiğimiz hastalardan öğrenmesiyle telefonla bize ulaştı. Sonra gelip yatışı yapıldı. Daha sonra ameliyat kararı vererek tüp mide ameliyatı yaptık. İkinci gün taburcu oldu. Birinci haftasında 10 kilo verdi. Beslenmesinde herhangi bir sorun yok. Hastamız şifa ile Almanya'ya geri dönüyor. Yurt dışından hastalarımız geliyor. Irak ver Azerbaycan'dan hastalarımız oldu. Bu tür hastalarımızın olması bu bölgenin tanınması ve hastanemiz için sağlık turizmi açısından çok önemli bir şey. Hastane adında gurur verici bir olay. dedi.

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNEMLİ NOKTAYA GELDİ

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap da obezite cerrahisinin son dönemlerde oldukça popüler olduğunu söyledi. Tüp mide ameliyatının obezite hastaları için alternatif tedavi yöntemlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Özdolap, şöyle dedi

Bu ameliyatları hastanemizde başarılı şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu hastamız da yurt dışından gelmiş bir hasta. Gayet başarılı bir ameliyat olmuştur. Mutlu ve sağlıklı şekilde taburcu edilmiştir. Sağlık turizmi açısında yurt dışında hastaların hastanemizi tercih etmesi çok önemli. Yurt dışından birçok hasta hastanemizi tercih ediyor. Bu hem ülkemizi hem hastanemizi tanıtma açısından oldukça önemli. Son yıllarda sağlık turizmi Türkiye'de önemli noktalara gelmiş durumdadır.

Almanya'dan zonguldak'a gelip tüp mide ameliyatı oldu

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:33 Kaynak: DHA
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