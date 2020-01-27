Almanya, darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'ye verilecek ödülü tartışıyor - Son Dakika
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Almanya, darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'ye verilecek ödülü tartışıyor

6 saat önce

Almanya'nın Dresden kentindeki Semper Opera Balosunun, Aziz Georg Nişanı'nı bu yıl Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye vereceğini açıklaması ülkede tartışma konusu oldu.

Almanya, darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'ye verilecek ödülü tartışıyor, System.String[]

Almanya'nın Dresden kentindeki Semper Opera Balosunun, Aziz Georg Nişanı'nı bu yıl Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye vereceğini açıklaması ülkede tartışma konusu oldu.

Kentin sembolleri arasında yer alan tarihi bir kültür sanat evinin Sisi'ye ödül verecek olması, özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında "Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?" tartışmasına yol açtı.

Söz konusu ödüle Sisi'nin layık görülmesi sosyal medyada birçok kişi tarafından eleştirilirken, bir kesim ise destekledi.

Semper Opera Balosu Sanat Direktörü Hans-Joachim Frey, gelen tepkiler üzerine verdikleri Sisi kararını savundu.

Sanat yoluyla bölgeler arasında köprüler kurmayı amaçladıklarını kaydeden Frey, bu kararın siyasi olmadığını ileri sürdü.

Söz konusu ödüle 2009 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017'de de Romanya'nın 6. Cumhurbaşkanı Klaus Johannis layık görülmüştü.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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