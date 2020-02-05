Almanya darbeci Sisi'ye verdiği ödülü geri çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya darbeci Sisi'ye verdiği ödülü geri çekti - Son Dakika

Almanya darbeci Sisi'ye verdiği ödülü geri çekti

36 dakika önce

Almanya'nın Aziz Georg Nişanı'nı bu yıl Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye veren Dresden kentindeki Semper Opera Balosu, gelen tepkiler üzerine ödülü geri çektiğini açıkladı.

Almanya darbeci Sisi'ye verdiği ödülü geri çekti, System.String[]

Almanya'nın Aziz Georg Nişanı'nı bu yıl Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye veren Dresden kentindeki Semper Opera Balosu, gelen tepkiler üzerine ödülü geri çektiğini açıkladı.

Dresden kentinin sembolleri arasında yer alan tarihi bir kültür sanat evinin bu yıl ödülü Sisi'ye vermesi ülkede "Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?" tartışması başlatmıştı.

Sisi'nin geçtiğimiz hafta ödülü Mısır'da Semper Opera Balosu Yönetici Hans-Joachim Frey'in elinden almasının ardından çok sayıda sanatçı kültür sanat evinin programlarına katılmayacağını açıklamış, bazı ünlüler ve siyasiler de karara tepki göstermişti.

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Semper Opera Balosu, Sisi'ye verilen ödülün geri çekildiğini açıkladı.

Söz konusu ödüle 2009 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017'de de Romanya'nın 6. Cumhurbaşkanı Klaus Johannis layık görülmüştü.

Abdulfettah El Sisi, Dresden, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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