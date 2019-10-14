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Almanya DEAŞ'lı teröristleri almakta gönülsüz

28 dakika önce

Almanya, Suriye'deki Alman vatandaşı DEAŞ'lı teröristlerin ülkeye dönmelerine sıcak bakmıyor.

Almanya DEAŞ'lı teröristleri almakta gönülsüz, System.String[]

Almanya, Suriye'deki Alman vatandaşı DEAŞ'lı teröristlerin ülkeye dönmelerine sıcak bakmıyor.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Alman vatandaşı DEAŞ teröristlerinin ülkeye geri alınması konusunda, Alman hükümetinin tutumunun ne olduğuna ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Suriye'nin kuzeyindeki Alman vatandaşı DEAŞ teröristlerinin alınmasına ilişkin, kendilerinin bu konuda özel çaba sarf etmeyeceklerini belirten Alter, bu kişilerin Almanya sınırına gelmesi durumunda ise ayrı güvenlik mekanizmalarının devreye gireceğini söyledi.

Alter, söz konusu teröristlerden Alman vatandaşlığı bulunanların sınıra geldiklerinde geri çevrilemeyeceğinin altını çizerek, bu konudaki tutumun ise 3 maddede toparlanabileceğine işaret etti.

"Birincisi, genel bir alınma olmaz ancak her bir duruma ayrı ayrı karar verilmesi lazım." diyen Alter, şöyle devam etti:

"İkincisi, alacağımız kişinin kimliği hiçbir şüphe olmadan belli olacak. Üçüncüsü, Almanya'nın kabul ettiği kişi, buradaki topluma bir tehdit oluşturmayacak. Özellikle üçüncü madde konusunda, bu insanlar, halkımıza ve değerler sistemimize karşı savaşmak için ülkeden ayrıldılar."

"Kontrolsüz gelmelerini engellemek lazım"

Alter, "Kaçan DEAŞ savaşçılarını fark etmeye ve onları izlemeye ilişkin tedbirleriniz var mı?" sorusuna ise "Bu DEAŞ savaşçılarının, Avrupa'ya veya Almanya'ya doğru kontrolsüz gelmesini engellemek lazım. Bu konuda, Schengen bölgesinin dış sınırlarında sistematik sınır kontrolleri yapılıyor. Sınırı geçen herkes kontrol ediliyor." yanıtını verdi.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger de ülkesinin geçen haftalarda 4 yetim çocuğun kamptan ayrılmasına destek verdiğini ve bunların Almanya'ya getirildiğini anımsattı.


Burger, velilerin yaptıklarından sorumlu tutulamayacakları için çocukların öncelik taşıdığını kaydetti.

Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:22 Kaynak: AA
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