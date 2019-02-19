Almanya, Deaş Militanlarını Almakta İstemiyor Ama...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine, "Suriye'de tutuklu DEAŞ militanı vatandaşlarınızı alın, yoksa serbest bırakırız" çağrısı üzerine Almanya sıkıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine, "Suriye'de tutuklu DEAŞ militanı vatandaşlarınızı alın, yoksa serbest bırakırız" çağrısı üzerine Almanya sıkıştı. Ülkede, "Cihatçıları geri mi alacağız" tartışması alevlendi. Şimdiye kadar DEAŞ militanı vatandaşlarıyla pek ilgilenmeyen Almanya, çözüm arayışına girdi. Hükümet, ülke için yeni bir tehlike olarak gördüğü DEAŞ'lıları geri almak istemiyor. Ayrıca geri alınmaları durumunda çok azı hakkında tutuklama kararı bulunuyor. Diğerlerinin ise delil yetersizliğinden serbest kalma ihtimali yüksek. Alman polisi, serbest bırakılan militanları adım adım izlemek zorunda. Olası bir terör saldırısı durumunda ise hükümet zora girecek.



Yasal olarak vatandaşını geri almak zorunda olan Alman hükümeti, en azından göçmen kökenli çifte vatandaş veya Almanya'da oturma izni olan DEAŞ'lıların ülkeye gelmesini önlemek istiyor. Çifte vatandaşların Alman vatandaşlığının iptalini öngören bir yasa taslağı hazırlandı. İçişleri Bakanlığı, taslağı yetkili Adalet Bakanlığı birimine gönderdi. Ancak Adalet Bakanlığı, hazırlanan yasanın anayasaya göre 'geriye dönük işlemeyeceği' için sorun yaratacağı endişesiyle taslağı bekletiyor.



HUKUKÇULAR DA İKİYE BÖLÜNDÜ



Bu konuda hukukçular da ikiye bölünmüş durumda. "Almanya başka ülkelere, 'Suç işleyen vatandaşlarınızı alın' baskısı yaparken kendi vatandaşını almamazlık yapamaz" diyen bir taraf DEAŞ'lıların geri alınması gerektiğini söylüyor. Diğer taraf ise, "Bu kişiler kendi isteğiyle gitmişlerdir. Almanya geri almak zorunda değil. Onlar suç işlediği ülkede yargılanmalı" diyerek geri alınmaması gerektiğini söylüyor.



ALMAN VATANDAŞI KAÇ DEAŞ'LI VAR



İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2013'ten beri Suriye ve Irak'a Almanya'dan bin 50 civarında yabancı savaşçı gitti. Bunların üçte biri geri döndü. 200'ü öldü. 769 DEAŞ militanının vatandaşlıkları belirlendi. Bunların yaklaşık 200'ü çifte vatandaş. Çifte vatandaşların yüzde 21'i Türkiye kökenli. Kuzey Suriye'de tutuklu Avrupa ülkelerinden giden 800 yabancı savaşçı var. 40 kadarı Alman vatandaşı. Yarısı kadın. Bu sayıya ek olarak İdlib'te 50, kuşatma altındaki Fırat Vadisi'nde de 100 Alman vatandaşı DEAŞ militanı bulunuyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

İdlib'de Art Arda İki Bombalı Saldırı: 9 Ölü, 37 Yaralı

ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü

Borussia Dortmund, Nürnberg Deplasmanından 1 Puanla Döndü

Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü, 5 Kişi 1 Kişiyi Dövdü