Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 32. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 32. yıl dönümü kutlandı

03.10.2022 20:02
Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 32. yıl dönümü kutlandı

Almanya Demokratik Cumhuriyeti (Doğu Almanya) ile Federal Almanya Cumhuriyeti'nin (Batı Almanya) birleşmesinin 32. yıl dönümü kutlamaları Thüringen eyaletinin Erfurt kentinde yapıldı.

Almanya Demokratik Cumhuriyeti (Doğu Almanya) ile Federal Almanya Cumhuriyeti'nin (Batı Almanya) birleşmesinin 32. yıl dönümü kutlamaları Thüringen eyaletinin Erfurt kentinde yapıldı.

Erfurt'ta düzenlenen dini ayin ve kutlamalara, Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, Başbakan Olaf Scholz bakanlar, eyalet başbakanları, milletvekilleri ve yasama organlarının başkanları katıldı.

Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas buradaki konuşmasında, Almanya halkına kriz zamanlarında bir arada kalma ve anlaşmazlıkları demokratik yollarla çözme çağrısında bulundu.

Almanya'daki demokrasinin gücüne atıfta bulunan Bas, "Ancak bu gücü sadece birlikte durursak geliştirebiliriz." dedi.

Barışçıl devrimi ve yeniden birleşmeyi mümkün kılan herkese teşekkür eden Baerbel Bas, "Doğu Almanya'daki sivil haklar aktivistlerine ve göstericilere teşekkür ediyorum. Müttefiklere ve komşu ülkelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca siyasi sorumlulukla yeniden birleşmenin yolunu hazırlayanları, özellikle Helmut Kohl'ü da minnetle anıyorum." diye konuştu.

Savaşın Avrupa'ya geri döndüğünü belirten Bas, " Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana her gün insanlar ölüyor. Milyonlarca kişi yurdunu terk etmek zorunda kalıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali aynı zamanda Avrupa'daki barış düzenimize yönelik bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki birçok insanın endişeli olduğunu kaydeden Bas, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın, dünyadaki yoksulluk ve sefaleti daha da artırdığını belirtti.

Başbakan Olaf Scholz ise Alman Birlik Günü kutlamalarını "doğru zamanda iyi ve önemli bir işaret" olarak nitelendirdi.

Scholz, "Birbirine ait olanlar birlikte büyümüştür. 1990'dan beri birlikte çok şey başardık. Çünkü ülkemiz güçlü bir ülke." dedi.

Scholz geçmiş dönemde üzerinde mutabık kalınan Avrupa barış düzeni ilkelerinin bir kez daha geçerli olması, komşunun komşuyu işgal etmemesi ve sınırların güç kullanılarak değiştirilmemesi için çok çalıştıklarını ifade ederek, "Biz de Rusya Devlet Başkanı'na bu yönde çağrıda bulunuyoruz. Savaşına son vermeli. O zaman hepimizin daha önce yaptığı gibi Avrupa barış düzenini yeniden geliştirmemiz mümkün olacaktır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Batı Almanya, Olaf Scholz, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 32. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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