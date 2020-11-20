Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonundan meclisteki ithamlara tepki - Son Dakika

Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonundan meclisteki ithamlara tepki

20.11.2020 16:51
Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonundan meclisteki ithamlara tepki, System.String[]

Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu (ADÜTDF) Genel Başkanı Şentürk Doğruyol, Federal Meclis'te kendilerine yöneltilen ithamların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu (ADÜTDF) Genel Başkanı Şentürk Doğruyol, Federal Meclis'te kendilerine yöneltilen ithamların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Almanya'da Federal Meclisin, ülkücü harekete bağlı derneklerin yasaklanmasının incelenmesiyle ilgili verilen önergeyi kabul etmesinin ardından ADÜTDF Genel Başkanı Şentürk Doğruyol tepki gösterdi.

Doğruyol yaptığı yazılı açıklamada, mecliste sarf edilen ithamlar ve bunun üzerinden yürütülmeye çalışılan tartışmaların, Türk-Alman toplumuna katkı sağlamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk-Alman dostluğuna gölge düşürecek tek taraflı, iftira ve yalan kaynaklardan edindikleri söylemler var olan anlaşılmazlıkları ve ayrımcılığı derinleştirecektir. Çünkü ithamlar Türk toplumunun dünü, bugünü ve yarınını kapsayan toplumsal ve bireysel onurunu, aynı zaman da Almanya'nın düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesindeki devlet erkinin yükümlülüğünü zedelemeye yöneliktir." ifadesini kullandı.

18 Kasım Çarşamba günkü meclis oturumunda ADÜTDF camiasına yönelik yanlı ve haksız ithamları üzüntüyle öğrendiklerini ifade eden Doğruyol şöyle devam etti:

"Kurumsal kimliğimizin temsil ettiği değerler bütünlüğü ve dünya görüşümüzün gereği olarak asla kabul edemeyeceğimiz ithamlara şahit olduk. Demokrasimizin en üst kurumu olan meclislerimiz elbette çeşitli görüşlerin etrafında meselelerimizin özgürce konuşulduğu yerdir. Bu hak, Almanya'da yaşayan her insan için bir meşruiyet, bir yaşam ve geleceğini hür bir demokrasi düzeninde şekillendirmek için garantördür.

ADÜTDF 1978'den beri Federal Almanya'nın özgürlükçü-demokratik anayasal düzenine saygılı, kanunlarına riayet ederek, kendi imkanlarıyla oluşturduğu disiplinli fiziki ortamlarında sosyal ve kültürel faaliyetler yapan demokratik bir sivil toplum örgütüdür. Demokrasi, insan onuru ve insan haklarına öncelikli olarak önem veren ADÜTDF ırkçılığı, faşizmi, şiddetin ve terörün her türlüsünü inancı ve taşıdığı kültürel anlayışın gereği reddetmektedir."

ADÜTDF'nin Federal Almanya'nın menfaatlerini her daim kendi menfaati olarak gören bir yapı olduğunun altını çizen Doğruyol, kuruluşlarının toplumsal huzuru tehdit edebilecek her tür eylemden ve söylemden uzak durduğunu, sokakta hiçbir etkinlik yapmadığını ve internet ortamından toplumu kışkırtıcı hiçbir etkileşime girmediğini kaydetti.

ADÜTDF'ü hedef alarak Federal Meclisi meşgul edenler Almanya'ya zarar veriyor

Doğruyol, kuruluş olarak bu anlayışa uymayan hiç kimseyi bünyelerinde barındırmadıklarına ve bundan sonra da barındırmayacaklarına işaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dahi Almanya'da ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının her alanda hissedildiği bir dönemden geçildiğine dikkati çekti.

Şentürk Doğruyol, toplumun her kesiminin bu durumdan şikayetçi olduğu bir atmosferde bu gidişatı düzeltecek çalışmalara yoğunlaşmak yerine Türk toplumunun uyumlu ve huzurlu hayat sürmesi için özverili gayretleri öne çıkan ADÜTDF'yi hedef alarak Federal Meclisi meşgul edenlerin Almanya'ya zarar verdiklerini kaydetti.

Camialarına yönelik haksız ithamları dile getiren siyasilerin adalet ve demokrasi anlayışından uzak davranışlarına rağmen demokrasiye ve Türk-Alman dostluğuna olan inançlarının asla sekteye uğramayacağını belirten Doğruyol, "Türk-Alman sivil hayatı istikrarının sağlanması, ilerlemesi ve gelişmesi doğrultusunda ortaya konulan sınırsız emekler, sayısız çalışmalar ve süresiz dostluklar motivasyonumuzu yüksek tutacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Doğruyol, ADÜTDF ve mensuplarının tahriklere kapılmadan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Federal Almanya'nın anayasal düzenine olan bağlılığıyla çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Meclis'te kabul edilen önerge

Federal Mecliste hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisinin verdiği "Milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı çıkmak, ülkücü hareketin etkisini bastırmak" başlıklı önerge 18 Kasım Çarşamba günü kabul edilmişti.

Kabul edilen önergeyle federal hükümete ülkücü hareketin Avrupa'da etkisinin bastırılması için önlemler alınması, faaliyetlerinin Almanya'da yakından takip edilmesi, derneklerinin yasaklanmasının incelenmesi, kamuoyunun ve kurumların ülkücü hareketin hedefleri hakkında bilgilendirilmesi, internet üzerinden propagandaya karşı çıkılması için tüm yasal imkanların kullanılması çağrısında bulunulmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonundan meclisteki ithamlara tepki - Son Dakika


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