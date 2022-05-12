Almanya, devam eden Kovid-19 ile mücadele için 50 milyon avro katkıda bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya, devam eden Kovid-19 ile mücadele için 50 milyon avro katkıda bulunacak

12.05.2022 17:54
Almanya, devam eden Kovid-19 ile mücadele için 50 milyon avro katkıda bulunacak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) güçlendirilmesi çağrısı yaparak, Kovid-19 ile mücadeleye devam edilmesi için ülkesinin Dünya Bankası bünyesinde oluşturulacak fona başlangıçta 50 milyon avro katkıda bulunacağını bildirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) güçlendirilmesi çağrısı yaparak, Kovid-19 ile mücadeleye devam edilmesi için ülkesinin Dünya Bankası bünyesinde oluşturulacak fona başlangıçta 50 milyon avro katkıda bulunacağını bildirdi.

Scholz, ABD, Endonezya, Almanya ve Belize'nin ev sahipliği yaptığı ve çevrim içi düzenlenen 2. Kovid-19 Zirvesi'nde konuştu.

Kovid-19 pandemisinin bitmediğini hatırlatan Scholz, "Kovid-19 ile savaşmak için daha fazla paraya, daha fazla aşıya, dünya çapında yerel aşı üretimine, güçlü bir DSÖ'ye ve sağlık sistemlerimizin daha fazla dayanaklılığına ihtiyacımız var. Geleceğe daha iyi hazırlanmak için mevcut krizin ötesine bakmak da önemli. Bunun için DSÖ'nün rolü de güçlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası bünyesinde kurulacak Küresel Sağlık Güvenliği Fonu'nu destekleyeceklerini bildiren Scholz, "Almanya'nın meclis onayına tabi olarak fona başlangıçta 50 milyon avro katkıda bulunacağını bugün size duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Almanya'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek Almanya'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, Olaf Scholz, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, devam eden Kovid-19 ile mücadele için 50 milyon avro katkıda bulunacak - Son Dakika


Son Dakika
23:49 CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak
23:31 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
23:02 Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi
22:46 Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti!
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenin kıyafet olduğunu öğrenenler şok yaşadı
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 00:10:01. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya, devam eden Kovid-19 ile mücadele için 50 milyon avro katkıda bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement