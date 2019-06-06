Son Dakika Haberleri: Almanya Dışileri Bakanı Maas İran'a gidecek
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Almanya Dışileri Bakanı Maas İran'a gidecek

51 dakika önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, resmi ziyareti kapsamında İran'a gideceğini açıkladı.

Almanya Dışileri Bakanı Maas İran'a gidecek, System.String[]
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, resmi ziyareti kapsamında İran'a gideceğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'a resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr ise "Bu krize giden bir yolculuk" açıklamasında bulundu.

2015 yılının temmuz ayında İran ile yapılan BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Almanya, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa ve AB arasında imzalan anlaşmayı ABD'nin tek taraflı olarak iptal etmesinden dolayı ortaya çıkan krizi sonlandırmak ve varılan anlaşmanın devamını sağlamak için Pazartesi günü İran'a gidecek olan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, temaslarının ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşecek. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'de de görüşmelerde bulunacak. Heiko Maas, üç yıl aradan sonra İran'ı ziyaret eden ilk federal bakan olacak. - BERLİN
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:32 Kaynak: İHA
Almanya, İran, Politika
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