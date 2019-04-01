Son Dakika Haberleri: Almanya Dışişleri Bakanı ABD'den Dönemedi

Almanya Dışişleri Bakanı ABD'den Dönemedi

27 dakika önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'i taşıyan Airbus uçağı yine arıza yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı ABD'den Dönemedi, System.String[]
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'i taşıyan Airbus uçağı yine arıza yaptı. ABD'ye giden Mass, uçağı arıza yaptığı için Almanya'ya dönemedi. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin dönem başkanlığı için New York'ta bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı taşıyan "Konrad Adenauer" adlı resmi uçak arızalandı. Mass, uçakta yaşanan sorun nedeniyle New York'ta kalmak zorunda kaldı. Arızalandıktan sonra dört ay boyunca bakımı yapılan Airbus A340 tipi resmi uçağın yine arıza yapması Almanya'da alay konusu oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas'in daha önceki ziyaretlerinde de uçakta arıza yaşanmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:56 Kaynak: İHA

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