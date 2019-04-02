Son Dakika Haberleri: Almanya Dışişleri Bakanı ABD'den Dönemedi

Almanya Dışişleri Bakanı ABD'den Dönemedi

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin dönem başkanlığı için New York'ta bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı taşıyan 'Konrad Adenauer' adlı resmi uçak arızalandı.

Almanya Dışişleri Bakanı ABD'den Dönemedi, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin dönem başkanlığı için New York'ta bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı taşıyan 'Konrad Adenauer' adlı resmi uçak arızalandı. Mass, uçakta yaşanan sorun nedeniyle New York'ta konaklamak zorunda kaldı. Arızalandıktan sonra dört ay boyunca bakımı yapılan Airbus A340 tipi resmi uçağın yine arıza yapması Almanya'da alay konusu oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın daha önceki ziyaretlerinde de uçakta arıza yaşanmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:17 

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