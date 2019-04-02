Almanya Dışişleri Bakanı ABD'den Dönemedi
1 saat önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin dönem başkanlığı için New York'ta bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı taşıyan 'Konrad Adenauer' adlı resmi uçak arızalandı.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM
) Güvenlik Konseyinin dönem başkanlığı için New York
'ta bulunan Almanya Dışişleri Bakanı
Heiko Maas'ı taşıyan 'Konrad Adenauer' adlı resmi uçak arızalandı. Mass, uçakta yaşanan sorun nedeniyle New York'ta konaklamak zorunda kaldı. Arızalandıktan sonra dört ay boyunca bakımı yapılan Airbus A340 tipi resmi uçağın yine arıza yapması Almanya'da alay konusu oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel
ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın daha önceki ziyaretlerinde de uçakta arıza yaşanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:17
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