Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Anıtkabir'i ziyaret etti

30.07.2022 10:34

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Baerbock, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Baerbock, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Baerbock, deftere şunları yazdı:

"Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına. Ülkelerimizin insanları arasındaki yakın bağlılık duygularıyla."

Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, dün İstanbul'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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