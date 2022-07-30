Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, dün İstanbul 'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

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