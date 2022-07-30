Türkiye ziyareti kapsamında dün İstanbul 'dan Ankara'ya gelen Baerbock, bir otelde CHP, HDP ve İYİ Parti temsilcilerini peş peşe kabul etti.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

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