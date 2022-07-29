Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

29.07.2022 20:27
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına değinerek, "Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı. Bunun için de size büyük bir saygı gösteriyoruz.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına değinerek, "Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı. Bunun için de size büyük bir saygı gösteriyoruz." dedi.

Baerbock, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Ukrayna'nın yakın bağlara sahip olduğunu belirten Baerbock, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"ne ilişkin İstanbul'da imzalanan anlaşmaya değindi.

Bu anlaşma sayesinde 5 ay aradan sonra Ukrayna'nın Odessa limanından tahıl ihracına başlanacağını dile getiren Baerbock, "Türkiye'nin burada sağladığı büyük bir başarıydı. Şimdi her gün bu sevkiyatların nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz. Özellikle sizin hükümetinizin burada başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insana umut ışığı. Bunun için de size büyük bir saygı gösteriyoruz." diye konuştu.

Baerbock, Türkiye'nin Karadeniz'deki güvenliğe önemli bir katkı sağladığını, bu zor dönemde NATO ortağı olarak iki ülkenin bir birine destek olmasının ortaya çıktığını kaydetti.

(Sürecek)

YORUMLAR
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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ALMAN MEVKİDAŞI BAERBOCK İLE GÖRÜŞTÜ DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ALMAN MEVKİDAŞI BAERBOCK İLE GÖRÜŞTÜ Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) Baerbock: 'AB ve Almanya, PKK'yı terör örgütü olarak görüyor' Baerbock: 'AB ve Almanya, PKK'yı terör örgütü olarak görüyor'
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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