Almanya'dan Polonya'nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'dan Polonya'nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret

04.10.2022 15:35
Almanya'dan Polonya'nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya'nın 2. Dünya Savaşı nedeniyle tazminat ödenmesi talebini kesin bir dille reddetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya'nın 2. Dünya Savaşı nedeniyle tazminat ödenmesi talebini kesin bir dille reddetti.

Baerbock, 7. Varşova Güvenlik Forumu vesilesiyle Polonya'nın başkentine yaptığı ziyarette basın toplantısı düzenledi.

Ülkesi ile Polonya arasındaki 2. Dünya Savaşı tazminatı konusuna değinen Baerbock, mevkidaşı Zbigniew Rau'ya hitap ederek "Alman hükümetinin bakış açısına göre, tazminat konusu, bildiğiniz gibi, kapanmıştır." dedi.

Rau, dün yaklaşık 1,3 trilyon avro tazminat talep eden resmi bir notaya imza atmıştı.

Almanya, savaştan sonraki yıllarda Doğu Bloku ülkelerine tazminat ödediğini ve Polonya'ya toprak verildiğini hatırlatıyor.

"Ukrayna ilhak edilen toprakları geri alması için desteklenmeli"

Öte yandan forumda konuşan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, NATO'ya çağrıda bulunarak Rusya'ya daha fazla baskı uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Blaszczak, "Rusya, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini garanti eden siyasi bir çözümü kabul etmeye hazır olana kadar, Ukrayna'ya geniş ve kapsamlı destek sağlamamız gerekiyor." dedi.

Polonyalı Bakan, " Kiev'in müzakere masasında başarabileceği şey, savaş alanındaki durumla çok yakından ilişkilidir." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Polonya, Almanya'dan talep ettiği 1,3 trilyon avroluk tazminat için resmi bildirimde bulundu Polonya, Almanya'dan talep ettiği 1,3 trilyon avroluk tazminat için resmi bildirimde bulundu
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Polonya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan Polonya'nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:27 15 ayrı adrese şafak baskını düzenlendi! 1,5 milyon liralık kaçak ürün bulundu
15:20 Devlet Bahçeli'nin DNA testi teklifine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kabul ediyorum yaptıralım
15:08 Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler...
15:07 Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine olumlu yanıt verdi
14:55 Katledilen müzisyen Onur Şener'in annesi yürekleri dağladı: Canavarlar oğluma kıydı
14:48 Yunanistan Başbakanı, Türkiye'ye karşı küstah tehditlerini sürdürdü: Eşi benzeri görülmemiş istekler bizim kırmızı çizgimizde ezilir
14:39 Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda GMG Kastamonuspor ile eşleşti
14:35 HDP'li bir yöneticinin "Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir" dediği iddiasına HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den tepki
14:23 Dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan Uğur Akkuş'un 20 milyon dolarlık borcunu Nihat Özdemir ödedi
14:19 Altın, son 7 ayın en hızlı yükselişini yaşayarak 1.700 seviyelerine çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 15:37:03. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'dan Polonya'nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement