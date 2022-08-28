Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'ya gerektiği sürece destek verileceğini belirtti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya gerektiği sürece askeri ve mali destek vereceklerini söyledi.

Baerbock, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın daha uzun yıllar sürmesine hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Rus hükümetinin, "Ukrayna'yı boyunduruğu altına almaya ilişkin sabit düşüncesinden" vazgeçmediğini ifade eden Baerbock, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı hızlı bir şekilde alma düşüncesinin de yerine gelmediğini kaydetti.

Baerbock, bunun gerçekleşmemesi için her şeyi yapacaklarını vurgulayarak "Elbette savaşın bir an önce bitmesini isterim. Ancak maalesef Ukrayna'nın gelecek yaz da dostlarından yeni ağır silahlara ihtiyacı olacağını varsaymak zorundayız. Benim için şu nettir: Ukrayna özgürlüğümüzü, barış düzenimizi de savunuyor ve biz Ukrayna'ya mali ve askeri destek veriyoruz." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'ya bu desteğin gerektiği sürece verileceğinin altını çizdi.

Putin'in masum insanları bombalamaya son vermesi ve tanklarını geri çekmesi durumunda ateşkesin mümkün olabileceğini ifade eden Baerbock, Rusya Devlet Başkanı'nın bu emri her vakit verebileceğini belirtti.

Baerbock, Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silahlar sağladığını aktararak "Ukraynalıların daha fazla ve daha hızlı teslimat istediğini anlıyorum. Ancak şu anda öncelikli olarak ihtiyaç duyulan, işler durumda olan yüksek modern sistemler nakledilebilir şekilde envanterimizde çok sayıda bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda Almanya'nın, Baltık ülkeleri gibi ortaklara NATO topraklarının her köşesinin savunulacağı sözünü verdiğini anımsatan Baerbock, bu durum için de Alman ordusunun hareket kabiliyetinde olması gerektiğini belirtti.

Kırım'ın da Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayan Baerbock, dünyanın 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakını hiçbir zaman tanımadığını kaydetti.