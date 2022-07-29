Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'dan Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'dan Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı Açıklaması

29.07.2022 19:30
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'dan Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı Açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "NATO ortakları arasındaki ihtilafları diyalog yoluyla çözmeliyiz.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "NATO ortakları arasındaki ihtilafları diyalog yoluyla çözmeliyiz. İttifak saflarında kavgalar Rusya Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) tam olarak istediği şeydir." dedi.

Baerbock, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Atina'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yunanistan'ın komşusu Türkiye ile ilgili endişelerinin farkında olduğunu belirten Baerbock, Alman denizaltılarının Türkiye'ye satışının aralarında olduğu söz konusu konularla alakalı Yunan mevkidaşıyla kapsamlı bir değerlendirme yaptığını söyledi.

Baerbock, iki ülke arasında yaşanan ihtilaflara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Endişelerinizin ne olduğunu çok dikkatli bir şekilde dinledim çünkü bugünkü dönem 15 yıl öncesinden farklı. NATO ortakları arasındaki ihtilafları diyalog yoluyla çözmeliyiz. İttifak saflarında kavgalar Rusya Devlet Başkanı'nın tam olarak istediği şeydir. Tam da bugün İstanbul'da öğleden sonra mesajım olacak. Bu, birbirlerinin egemenliğine saygı duymayı içerir."

Midilli, Rodos ve Sakız'ın da aralarında bulunduğu adaların Yunanistan'ın egemenliğinde olduğunu dile getiren Baerbock, bunu hiçbir tarafın sorgulamaya hakkı olmadığını ileri sürdü.

Baerbock, NATO ittifakının birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, Yunanistan hükümetine sağduyu ve diyalog çağrısında bulundu.

YORUMLAR
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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ALMAN MEVKİDAŞI BAERBOCK İLE GÖRÜŞTÜ DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ALMAN MEVKİDAŞI BAERBOCK İLE GÖRÜŞTÜ Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'dan Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'dan Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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