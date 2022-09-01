Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, ülkesinin Ukrayna'ya desteğini yineledi - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, ülkesinin Ukrayna'ya desteğini yineledi

01.09.2022 14:12
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, ülkesinin Ukrayna'ya desteğini yineledi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini, Rusya'ya yaptırımların gevşetilmesinin bir seçenek olmadığını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini, Rusya'ya yaptırımların gevşetilmesinin bir seçenek olmadığını belirtti.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Baerbock'un, Çekya'nın başkenti Prag'ta katıldığı bir toplantıda Ukrayna'ya desteğini yinelerken Alman seçmenin ne düşündüğünü önemsemediği ifade edildi.

Baerbock, "Ukrayna halkına 'Bize ihtiyacınız olduğu sürece yanınızda olacağız' sözünü verirsem, o sözümü tutarım. Alman seçmenin ne düşündüğü önemli değil. Ancak söz verdiğim gibi Ukrayna halkını destekleyeceğim." dedi.

Dışişleri Bakanı Baerbock, sonbahar ve kış aylarında yüksek enerji fiyatlarına ilişkin Almanya'da olası protestoların Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına yol açmayacağını kaydetti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

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