Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Fas'ta

Basın toplantısı RABAT - Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından, ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Fas, Güncel, Son Dakika

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