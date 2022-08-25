Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Fas'ta - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Fas'ta

25.08.2022 16:52
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Fas'ta

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un gelişi Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita tarafından karşılanması Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile bir araya gelmesi Basın toplantısı RABAT - Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, resmi temaslarda bulunmak...

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un gelişi

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita tarafından karşılanması

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile bir araya gelmesi

Basın toplantısı RABAT - Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından, ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

YORUMLAR
500
Azerbaycan'dan ABD'nin AGİT Minsk Grubuna yeni eş başkan atamasına tepki Azerbaycan'dan ABD'nin AGİT Minsk Grubuna yeni eş başkan atamasına tepki Almanya Başbakanı Scholz, ülkede eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti Almanya Başbakanı Scholz, ülkede eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Fas'ta - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
15:34 Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme
15:22 Gülşen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
15:04 Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor
14:43 CHP'li Aydın Ayaydın, Azerbaycanlı çocuk ile annesine saldırmak istedi: Defolun gidin memleketinize
14:42 Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 16:52:08. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Fas'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement