Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu - Son Dakika

Bosna Hersek'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Sırp üyesi Milorad Dodik tarafından kabul edildi.

Görüşmede taraflar, Almanya'nın, Bosna Hersek'in Avrupa entegrasyon yolunu desteklemeye devam etmesinin büyük önem taşıdığı konusunda anlaştı.

Toplantıda Almanya'nın, Bosna Hersek'e verdiği güçlü destek ve Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'nin (AB) öncelikli gündemleri arasına alınmasına dair çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Görüşme sonrası basın açıklaması yapan Dzaferovic, Almanya'nın Bosna Hersek'in dostu olduğunu ve Bosna Hersek'e içinde bulunduğu krizden çıkması için yardım ettiğini vurguladı.

Dzeferovic, "Bugünkü toplantıdan edindiğim temel izlenim, Almanya'dan Bosna Hersek, Batı Balkanlar ve tüm bölgede, hepimize yardımcı olacak güçlü bir angajman bekleyeceğimiz yönünde. Bu angajman ile Bosna Hersek'teki kurumların işleyişinde düzelmeler olmasını umuyorum." diye konuştu.

Sırp lider Dodik, "Amacımız Almanya'nın arabuluculuğu ile ne yapabileceğimizi görmemiz. Ukrayna krizinden ötürü Bosna Hersek'in AB üyelik statüsü alıp alamayacağını sordum ve Sırp Cumhuriyeti'ni Bosna Hersek'ten ayırmak gibi bir niyetimiz olmadığını belirttim." dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya gelmesinin ardından Alman Bakan Baerbock, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'i de ofisinde ziyaret etti.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic, Baerbock ile görüştü

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Baerlock ile görüşmesinde, ziyaretin sadece Bosna Hersek için değil tüm bölge için önemli olduğunun altını çizdi. Turkovic, "Almanya'nın Bosna Hersek'e son 30 yıldır verdiği destekten ötürü teşekkür ederim." dedi.

Ukrayna'ya destek verdiğini belirten Turkovic, "Bosna Hersek ve vatandaşları savaş ve saldırının ne olduğunu iyi biliyor. Kalbimiz her zaman özgürlük, demokrasi ve Avrupa değerleri için mücadelelerden yana." ifadelerini kullandı.

Baerbock, "Avrupa'da barış ve istikrarın varoluşsal bir mesele haline geldiği bir süreçte, bu ziyareti gerçekleştireceğimi düşünmezdim." ifadesini kullanarak, Almanya'nın, Bosna Hersek dahil bütün Batı Balkan ülkelerinde barışın korunması adına gerekli adımları atacağını kaydetti.

Bosna Herseklilerin Ukrayna'da yaşananları gördüğünde 1990'ları hatırladığının farkında olduğunu dile getiren Baerbock, "Benim gibi kırklı yaşlarında olan insanların, bundan 30 yıl önce, henüz 10 yaşındayken Bosna'da yaşanan savaşta, baba ve kardeşlerinin öldürüldüğünü, anne ve kız kardeşlerinin tecavüze uğradığını unutmaları zor. Bunun travması ile yaşıyorlar." dedi.

Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı konusunda Bosna Hersek'in 141 ülke ile bir olup Rusya'yı kınamasını "takdir edilesi bir durum" olarak değerlendirdi.