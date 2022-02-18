Üye Girişi
Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi" - Son Dakika

Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi"

18.02.2022 17:35

Son dakika haberler: - Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi" Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi" dedi.

- Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi"

KÖLN - Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Rusya, Ukrayna karşısında asker konuşlandırmasıyla hepimize ve Avrupa'daki barış mimarimize karşı kesinlikle kabul edilemez bir tehdit oluşturuyor. Avrupa'nın ortasında savaş tehdidi var" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya askerlerini Ukrayna sınırlarından derhal geri çekmesi çağrısında bulunan Baerbock, "Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi" dedi. Ukrayna'ya bir Rus saldırısı olması halinde bunun Rusya için mali, siyasi ve ekonomik olarak çok büyük sonuçları olacağı konusunda uyarılarda bulunan Baerbock, Moskova ile Avrupa'da güvenlik ve barış konusunda ciddi bir diyaloğa hazır olduğunu da belirtti.

Rusya katılmadı

Rusya, Ukrayna ihtilafındaki diplomatik gerilimler nedeniyle bu yıl Münih Güvenlik Konferansı'na katılmıyor. Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, çarşamba günü Moskova'da yaptığı açıklamada, "çeşitli nedenlerle" Rus hükümetinden hiçbir temsilcinin katılmayacağını söylemişti.

Güvenlik ve dış politika alanında en önemli uluslararası konferans olarak kabul edilen Münih Güvenlik Konferansı 20 Şubat'a kadar sürecek.

Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi
Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi
Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi

YORUMLAR
500
Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakereye hazırız Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakereye hazırız

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:39 32 yaşındaki adamın evinin önünde bıçaklanarak öldürüldüğü anların video kaydı gün yüzüne çıktı!
17:36 Taraftar, Megastar 'Geççek' şarkısıyla ayaklandı! Sosyal medya bu paylaşımlarla yıkılıyor
17:33 Binnur Kaya, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!
17:31 Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek
17:21 Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakereye hazırız
16:58 Karamollaoğlu: Türkiye'yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz
16:46 Mahkemedeki açıklaması gün yüzüne çıktı! Eski futbolcu Sezer Öztürk'ten gündem olacak cinayet savunması
16:37 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor
16:27 Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu
16:18 "Geççek" sosyal medyayı salladı! Selda Bağcan'da duruma sessiz kalmadı: Nihayet kükredin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 18:01:59. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement