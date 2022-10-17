Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock iklim krizini güvenlik tehdidi olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock iklim krizini güvenlik tehdidi olarak nitelendirdi

17.10.2022 14:16
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock iklim krizini güvenlik tehdidi olarak nitelendirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, iklim krizinin bu yüzyılın en büyük güvenlik tehdidi olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, iklim krizinin bu yüzyılın en büyük güvenlik tehdidi olduğunu söyledi.

Baerbock, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, burada mevkidaşlarıyla daha iyi bir iklim dış politikası için bir girişim başlattıkları bilgisini paylaştı.

"İklim krizi bu yüzyılın en büyük güvenlik tehdididir." diyen Baerbock, iklimi korumak için alınan her önlemin aynı zamanda küresel barışa ve uluslararası güvenliğe katkı olduğunu ifade etti.

Baerbock, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasıyla iklim kriziyle daha iyi mücadele edilebileceğini vurgulayarak iklim politikasının AB dış politikasının merkezine alınması gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Lüksemburg, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock iklim krizini güvenlik tehdidi olarak nitelendirdi - Son Dakika

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