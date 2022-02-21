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Son dakika haber! Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "İnsanların hayatıyla oynamayın" - Son Dakika

Son dakika haber! Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "İnsanların hayatıyla oynamayın"

21.02.2022 11:57
Son dakika haber! Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "İnsanların hayatıyla oynamayın"

Son dakika haberlerine göre Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Rusya hükümetine ve Rusya başkanına acil çağrıda bulunuyorum, insanların hayatıyla oynamayın" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Rusya hükümetine ve Rusya başkanına acil çağrıda bulunuyorum, insanların hayatıyla oynamayın" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'yı Doğu Ukrayna'nın sivil nüfusuyla "sorumsuz" bir oyun oynamakla suçlayarak müzakere masasına geri dönmeye çağırdı. Baerbock Brüksel'de gerçekleşecek Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya hükümetine ve Rusya başkanına acil çağrıda bulunuyorum, insanların hayatıyla oynamayın. Son 72 saatte gördüğümüz saldırılar gerçekten endişe verici. Sorumluluk Rus hükümetine aittir, müzakere masasına geri dönün bu sizin elinizde" dedi.

AB dışişleri bakanları toplantısında, Ukrayna'daki durum görüşülecek.

(İHA)

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Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Brüksel, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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