Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Putin sistemini vurulması gereken yerden vuruyoruz" - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Putin sistemini vurulması gereken yerden vuruyoruz"

25.02.2022 18:08
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Putin sistemini vurulması gereken yerden vuruyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmasından dolayı Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik alacağı yaptırım kararlarının Rus yönetimini de hedeflediğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmasından dolayı Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik alacağı yaptırım kararlarının Rus yönetimini de hedeflediğini söyledi.

Baerbock, Brüksel'de AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'da iki günden beri insanların öldüğünü belirterek, bunun sadece uluslararası hukukun değil aynı zamanda uluslararası iş birliği temelinin de ihlali olduğunu ifade etti.

Buna çok sert bir şekilde cevap verileceğini vurgulayan Baerbock, "Bu Rusya'yı mahvedecek." ifadesini kullandı.

Baerbock, bu nedenle mali ve ekonomik yaptırımlar içeren kapsamlı bir paket oluşturduklarına, aynı zamanda Ukrayna'daki korkunç durumdan sorumlu olanlara yönelik de yaptırımların olacağına işaret ederek, "Putin sistemini vurulması gereken yerden vuruyoruz. Sadece ekonomik ve finansal olarak değil, aynı zamanda güç merkezini de." değerlendirmesinde bulundu.

Putin'in ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da yaptırım listesine alınacağını ifade eden Baerbock, "Ukrayna'da masum insanların ölmesinden onlar sorumludur. Uluslararası sistemin ayaklar altına alınmasından onlar sorumludur. Avrupalılar ??olarak bunu kabullenmiyoruz." şeklinde konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı, yaptırımların kişisel ve ekonomik etkileri olacağını belirtti.

Baerbock, buradaki hedefin Rus yöneticileri uluslararası ve siyasi olarak izole etmek olduğunu ifade ederek, bunu da devlet başkanını ve dışişleri bakanını yaptırım listesine almakla yaptıklarını kaydetti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Putin sistemini vurulması gereken yerden vuruyoruz' - Son Dakika


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