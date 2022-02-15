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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Rusya'nın sözlerine değil eylemlerine ihtiyacımız var" - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Rusya'nın sözlerine değil eylemlerine ihtiyacımız var"

15.02.2022 18:24
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Rusya'nın sözlerine değil eylemlerine ihtiyacımız var"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime değinerek, "Rusya'nın sözlerine değil eylemlerine ihtiyacımız var" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya- Ukrayna arasındaki gerilime değinerek, "Rusya'nın sözlerine değil eylemlerine ihtiyacımız var" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi. Bakanlar görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Baerbock yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime değinerek, Rusya'nın bölgedeki gerilimi azaltmak için askerlerin geri çekilmesi gibi somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

"Gerginliği azaltmaya yönelik her gerçek adım umut kaynağı olacaktır" ifadelerini kullanan Baerbock, "Tansiyonu düşürmek ve bunu askerlerin geri çekilmesi gibi çok somut adımlarla desteklemek artık Rusya'ya kalmış" dedi.

Albares ise yaptığı konuşmada, teyit edildiği takdirde Rus birliklerinin herhangi bir kısmının Ukrayna sınırında geri çekilmesinin "mükemmel bir haber" olacağını ifade ederek, "Şu anda Ukrayna sınırındaki büyük gerilimi hafife almamalıyız. Top Rusya'nın sahasında" dedi.

Savaşın kaçınılmaz olmadığını ve diplomasinin krize en iyi çözüm olmaya devam ettiğini aktaran Albares, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığının haksız olduğunu ve bu kadar büyük bir kuvvetin savunma amaçlı bir nedenle sınırda olmayacağını belirtti.

(İHA)

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Rusya'nın sözlerine değil eylemlerine ihtiyacımız var
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Rusya'nın sözlerine değil eylemlerine ihtiyacımız var
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Rusya'nın sözlerine değil eylemlerine ihtiyacımız var
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Rusya'nın sözlerine değil eylemlerine ihtiyacımız var

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Almanya, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Rusya'nın sözlerine değil eylemlerine ihtiyacımız var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Rusya'nın sözlerine değil eylemlerine ihtiyacımız var" - Son Dakika
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