Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Osman Kavala Açıklaması: "Bir Üye Devlet Aihs'deki Yükümlülükleri Göz Ardı Ettiğinde Kararlı Davranmalıyız"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında "Avrupa'da hiç kimsenin siyasi nedenlerle hapse atılmaması gerektiği ortak anlayışımızdır. Herkesin adil yargılanma hakkı vardır. Bu nedenle, herhangi bir üye devlet Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerini göz ardı ettiğinde kararlı davranmalıyız. Gerekirse bu, Osman Kavala örneğinde olduğu gibi ihlal prosedürü şeklinde de olabilir" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, dün İtalya'nın Torino kentinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 132. toplantısında konuştu. Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa Konseyi ile geliştirilen barış düzenini bozduğunu belirtti. Avrupa Konseyi'nin insan haklarını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumak için bir temel yapı taşı olduğunu belirten Baerbock, bir ülkenin temel değerlere karşı çıkmasına göz yumulduğunda Konsey'in bu özelliğinin geçersiz olacağını söyledi. Bu yüzden Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasına karar verildiğini ifade eden Baerbock, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Konseyi'nin stratejik olarak yönünü değiştirmesi için öneriler geliştirmek üzere bir 'akil kişiler komitesi'nin kurulmasını destekliyoruz. Uzun vadeli yapısal reformlarla girişmenin yanı sıra bugün ortak değerlerimizi sahiplenmeliyiz. Bu konuda dört hususun önemli olduğunu düşünüyorum."

"AVRUPA'DA KİMSE SİYASİ NEDENLERLE HAPİS CEZASI ALMAMALI"

Baerbock, siyasi nedenlerle kimsenin hapse atılmamasıyla ilgili üçüncü hususu şöyle açıkladı:

"Üçüncüsü, Avrupa'da hiç kimsenin siyasi nedenlerle hapse atılmaması gerektiği ortak anlayışımızdır. Herkesin adil yargılanma hakkı vardır. Bu nedenle, herhangi bir üye devlet Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerini göz ardı ettiğinde kararlı davranmalıyız. Gerekirse bu, Osman Kavala örneğinde olduğu gibi, ihlal prosedürü şeklinde de olabilir."