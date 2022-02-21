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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Rusya'ya müzakere masasına dönme çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Rusya'ya müzakere masasına dönme çağrısı Açıklaması

21.02.2022 14:40
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Rusya'ya müzakere masasına dönme çağrısı Açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'yı Ukrayna krizinde müzakere masasına dönmeye çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'yı Ukrayna krizinde müzakere masasına dönmeye çağırdı.

Baerbock, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, AB bakanlarının gerçekten çok tehlikeli ve gergin bir zamanda bir araya geldiklerini söyledi.

Ukrayna'daki insanların barış içinde yaşamaya hakkı bulunduğunu ifade eden Baerbock, Rusya'yı sorumsuzca davranmakla suçladı.

Baerbock, "Rus hükümetine, Rusya Devlet Başkanı'na çağrıda bulunuyorum. İnsan hayatıyla oynamayın. Son 72 saatte, saldırılar ve şiddetli çatışmalar konusunda gördüklerimiz endişe vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rus yönetimini müzakere masasına dönmeye çağıran Baerbock, "Bu sizin elinizde. Her saat, her dakika masadayız. Birlikte Ukrayna'da barış ve güvenliği sağlayabilmemiz için sizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Baerbock, bölgede ateşkesin sürekli bozulduğunu, birçok yerde su ve elektrik şebekelerinin çökmesi nedeniyle insanların yaşamlarının tehlikede olduğunu kaydetti.

Ukrayna krizinde üst düzey bir görüşme yapılmasına ilişkin Fransa'nın girişimini memnuniyetle karşıladığını belirten Baerbock, bu krizin sadece müzakere masasında çözülebileceğini kaydetti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Müzakere, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Rusya'ya müzakere masasına dönme çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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